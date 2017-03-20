Рынок в замешательстве из-за турецких пошлин

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23 марта 2017, 11:12 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 233

Фрахтовый рынок Азовского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует стабильное снижение.
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