ФАС предписала НМТП перечислить в бюджет доход от монополистической деятельности
Комментарий НМТП
22 марта 2017 года Федеральная антимонопольная служба признала ПАО «Новороссийский морской торговый порт» нарушившим антимонопольное законодательство путем злоупотребления доминирующим положением. По информации ФАС, нарушение выразилось в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийск (нарушение п.1 ч.1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).
Дело в отношении НМТП было возбуждено 17 июня 2016 года в результате проведения мониторинга цен на услуги по погрузке и выгрузке грузов в морских портах РФ с 2013 по 2016 год. «Результаты исследования показали, что в подавляющем большинстве случаев тарифы на услуги устанавливаются стивидорами в иностранной валюте и с момента принятия ФСТ России решений об отмене ценового регулирования в 2013-2014 годах, в среднем рублевые цены на услуги стивидоров в российских портах выросли в 2,5 раза», – говорится в сообщении ФАС.
В ходе рассмотрения дела ФАС получила обращения ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «РуссНефть», в связи с чем привлекла их в качестве заявителей по делу. ОАО «РЖД» привлекли в качестве заинтересованного лица.
«В результате рассмотрения дела Комиссия ФАС России установила, что ПАО «НМТП» определяло цены на оказываемые услуги в долларах США. При этом ПАО «НМТП» повысило стоимость услуг по погрузке и выгрузке грузов в экспортно-импортном сегменте с 1 января 2015 года».
Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности естественной монополии показал, что конечная стоимость ее услуг возросла без объективных оснований, считают в ФАС. «Так, расходы ПАО «НМТП», необходимые для производства и реализации услуг по погрузке и выгрузке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов изменились, однако, эти изменения не соответствовали росту тарифов стивидора. Состав покупателей услуг ПАО «НМТП» по погрузке и выгрузке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов изменился незначительно. Общие условия обращения товаров (услуг) ПАО «НМТП» остались неизменными или их изменение было несоразмерно изменению цены товара. При этом прибыль, полученная ПАО «НМТП» в 2015 году, увеличилась в 2 раза (207%) по сравнению с 2014 годом, а рентабельность выросла с 56 до 300%».
Комиссия ФАС России пришла к выводу, что у ПАО «НМТП», занимающего доминирующее положение и являющегося субъектом естественной монополии, отсутствовали основания для роста ставок в 2015 году, следовательно, акционерное общество злоупотребило своим доминирующим положением, установив монопольно высокую цену. По мнению ФАС, нарушения можно было избежать, если бы НМТП не определял стоимость своих услуг в долларах США и своевременно перевел бы ранее установленные в иностранной валюте ставки в российские рубли.
Президиум ФАС принял решение о необходимости выдачи ПАО «НМТП» предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности. Предписание будет выдано компании вместе с полным текстом решения по делу, сообщают в ФАС.
«НМТП действует на рынке услуг по перевалке грузов с развитой конкуренцией, свидетельством чему является отмена тарифного регулирования для операторов морских терминалов в 2013-2014 годах, – прокомментировали SeaNews решение ФАС в пресс-службе НМТП. – С момента отмены тарифного регулирования конкуренция на рынке портовых услуг выросла имеется достаточный профицит перевалочных мощностей, что дает клиентам возможность выбирать маршруты отгрузки товаров. Наши тарифы находятся на одном уровне с тарифами на аналогичные услуги других операторов морских терминалов, действующих в Азово-Черноморском и иных бассейнах».
Практика нормирования стоимости услуг ПАО «НМТП» в долларах США была установлена приказами ФСТ России в период начиная с 1998 года до 2013 года и ни разу не было случая корректировки регулирующим органом предельно допустимого размера тарифа из-за изменения курса доллара США, – отмечают в компании.
«Поэтому НМТП считает, что цена на наши услуги не может быть признана монопольно высокой в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона "О защите конкуренции", поскольку она сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке».
«Мы не согласны с решением ФАС России выдать ПАО "НМТП" предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности, и намерены его обжаловать в судебном порядке».
«Указанные в релизе ФАС России выводы по прибыли и рентабельности не соответствуют действительности и официальной отчетности ПАО «НМТП», что свидетельствует, на наш взгляд, о поверхностном подходе антимонопольного органа к оценке финансовой деятельности хозяйствующего субъекта», – подчернкнули в НМТП.
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