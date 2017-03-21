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Гибрид трака с троллейбусом

23 марта 2017, 10:18 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 194

Во Франции изучают новую концепцию перевозок

Geodis присоединился к консорциуму французских компаний, объединившихся, чтобы заказать исследование возможностей и целесообразности «электрических шоссе». В конце февраля этого года исследование было опубликовано.

Идея заключается в использовании для перевозок грузов гибридных автомобилей, работающих от постоянного источника электроэнергии на протяжении всей длины трассы.

Предполагается, что система электроснабжения будет смонтирована вдоль центральной полосы, при этом эта полоса будет доступна и для прочих автомобилей, в том числе конвенциональных грузовиков.

Сами гибридные грузовики будут работать на электричестве на трассе и использовать традиционный двигатель внутреннего сгорания для маневрирования (обгон, выезд и съезд с шоссе), а также за пределами оборудованных системой электропитания трасс.

Результаты исследования, которые были опубликованы 27 февраля, показали, что подобный проект позволяет существенно сократить негативное влияние грузоперевозок на окружающую среду, а также оптимизировать использование существующей транспортной инфраструктуры, отмечают в Geodis.

Согласно выводам авторов исследования, использование гибридных грузовиков может быть экономически выгодно на ряде загруженных транспортных магистралей либо для компаний, которые работают по одному маршруту.
На сегодня на автоперевозки (в сумме грузовые и пассажирские) приходится около 30% энергопотребления и выброса парниковых газов во Франции. Примерно половину составляет доля грузовых перевозок.

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