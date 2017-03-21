На севере спасли рыбаков

На Оке сорвало со швартовых баржу

По данным ГМСКЦ, 21 марта в 19-00 двое рыбаков из Ура-губы на резиновой лодке вышли на рыбалку в Мотовский залив, в назначенное время не вернулись и не вышли на связь. В 9-20 22 марта из Ура-губы на поиски вышел спасатель «Мурманрыба» Северного ЭО АСР. В 12-45 в ходе выполнения поисковых работ обнаружили и подняли на борт двух рыбаков и резиновую лодку в 5 милях от входа в губу Ура. Угрозы жизни и здоровью рыбаков нет. Медицинская помощь не требуется. Спасательное судно «Мурманрыба» последовало в портпункт Ура-губа для сдачи пострадавших на берег.

22 марта в 14-00 в результате подвижки льда несамоходную сухогрузную баржу №2559, находившуюся на отстое и отшвартованную с отдачей якоря к стенке причала ГОТХ (12,5 км реки Ока) сорвало со швартовых и потащило вниз по течению. Ориентировочно одним километром ниже якорь зацепился за грунт, баржа остановилась на чистой воде. Пострадавших, разлива нефтепродуктов и повреждений нет. Судовладелец предпринимает меры по вводу в эксплуатацию двух единиц буксирного флота в целях буксировки баржи обратно к месту отстоя.