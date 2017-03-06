Безработные контейнеровозы

Флот безработных контейнеровозов сократился.

По состоянию на 6 марта флот безработных контейнеровозов сократился как по количеству судов, так и по их суммарной вместимости. За 2 недели, предшествующие отчетной дате, число поставленных на прикол судов снизилось на 27 единиц, а их общая вместимость — на 62,4 тыс.