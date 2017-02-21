Линиям вручили повестки

В США

Топ-менеджеры ряда контейнерных линий получили повестки Департамента юстиции США в рамках расследования дела о ценовом сговоре.

По данным Reuters, среди получивших повестки – Maersk Line, Hapag-Lloyd, OOCL и Evergreen.

По информации Wall Street Journal, повестки были вручены в ходе ежегодной встречи топ-менеджеров 20 крупнейших контейнерных линий, которая проходила в Сан-Франциско (так называемый Box Club).

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя Maersk Line, повестка не содержит каких-либо конкретных обвинений в адрес линии, он также добавил, что компания намерена в полной мере сотрудничать с властями в рамках расследования.