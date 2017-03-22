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29-30 июня 2017 года в Алуште (отель «Riviera Sunrise Resort & Spa») состоится Четвертый Крымский транспортный форум.

С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов форума, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.