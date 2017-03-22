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Итоги XIII Международного транспортного форума «ЮгТранс-2017»

22 марта 2017, 12:57 / SeaNews / Рейтинг: 178

Фотоотчет на трех страницах

16-17 марта 2017 года в Геленджике при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края прошел XIII Международный транспортный форум «ЮгТранс-2017».

В повестку дня мероприятия входило обсуждение актуальных вопросов развития транспортного комплекса Южного региона, во второй день в рамках деловой программы состоялась экскурсия в Новороссийский порт.

Читайте подробно об итогах форума в пост-релизе организаторов форума и смотрите фотоотчет на трех страницах о конференции ниже.

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