Экскурсия на ИПП

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В рамках деловой программы Международного транспортного форума «ЮгТранс-2017» 17 марта 2017 года участники конференции посетили одно из предприятий Группы НМТП – терминал по перевалке наливных грузов ОАО «ИПП».

Гидом-экскурсоводом на ИПП выступил первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Зайков. Предприятие существует с 1969 года и называлось тогда Импортпищепром, изначально предназначение комплекса было – база по приемке импортных виноматериалов. Пищевой налив шел из Алжира и других стран Северной Африки. Специфика Импортпищепрома сохранялась вплоть до 90-х годов с незначительным расширением номенклатуры грузов, так, добавились, например, сахарная меласса и масла.

В 90-х годах 20-го века терминал, следуя за экономическими изменениями, был перепрофилирован под перевалку нефтепродуктов (дизельного топлива, мазута) и жидких удобрений КАС-32 (карбамидно-аммиачная смесь).

ОАО «ИПП» занимает 10 гектаров, на которых осуществляет перевалку жидких грузов из авто- и железнодорожных цистерн на морские танкеры. Годовая производительность терминала около 4,5 млн тонн. Суммарный объем резервуарного парка – более 140 тыс. тонн из которых 100 тыс. тонн – нефтепродукты (дизтопливо, бензин, мазут), 25 тыс. тонн – жидкие удобрения (КАС) и 18 тыс. тонн – аварийная емкость.

Терминал ИПП включает административные здания, резервуарный парк, сливные эстакады, собственные подъездные жд пути, лабораторию и диспетчерский центр. Первая остановка во время экскурсии была на железнодорожном участке.

Маневрирование вагонами осуществляется двумя собственными локомотивами по путям необщего пользования. Подача и уборка вагонов с территории терминала до путей общего пользования производится по одному железнодорожному пути. На территории ИПП расположено четыре ж/д эстакады для слива цистерн – эстакада №1, которая была построена еще в 1995 году предназначена для слива дизельного топлива на 18 вагон-цистерн; эстакада №2 – для слива дизтоплива и бензина на 24 вагон-цистерн; эстакада для слива мазута на 12 вагон-цистерн и эстакада слива КАС на 20 вагон-цистерн. Погрузка танкеров у причалов производится через насосные станции по трубопроводу протяженностью около 1 км. Средняя производительность погрузки на танкер составляет около 1 000 куб. м/ч.

В настоящее время на территории терминала идет реконструкция системы пожаротушения, по словам А.Зайкова, система достаточно уникальная и пока она имеется только в распоряжении ИПП.

Кроме того, на предприятии осуществляется проект «река-море», что позволит принимать грузы с малых речных судов (3-5 тыс. тонн) в резервуары терминала ИПП. Бюджетом инвестиционного развития предусматривается реконструкция насосной станции отгрузки мазута для возможности бункеровки танкеров на соседней 4 пристани без их перетяжки «по прямому варианту». Также прорабатывается возможность перевалки через ИПП растительных масел.

Экскурсия продолжилась на 5 пристани ПАО «НМТП». Погрузка судов осуществляется на трех специализированных причалах, позволяющих принимать танкеры водоизмещением до 60 тыс. тонн и длиной до 200 метров, с осадкой до 12,7 метров. Вдоль причалов проложена система аварийного пожаротушения: в случае пожара на причале или на танкере дизельный насос поднимает водяную завесу высотой порядка 14 м.

Загрузка танкеров происходит через стендеры и гибкие шланги. Скорость погрузки танкеров дизельным топливом – до 1500 куб. м в час, бензина – 900 куб. м в час. Система трубопроводов от терминала до причала предусматривает одновременную погрузку двух танкеров разными видами груза и одного бункеровщика мазутом и бункеровочным топливом.