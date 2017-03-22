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Технологии контейнер Регистр

Танк-контейнер из композитных материалов

22 марта 2017, 11:42 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 178

В опытной эксплуатации

На брифинге в рамках конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки. Проблемы, решения, перспективы», организованной Российским морским регистром судоходства», обсудили результаты опытной эксплуатации контейнера с сосудом из композитных материалов.

Директор технического департамента АО «Инфотех-Балтика М» Дмитрий Самаркин рассказал, что контейнер-цистерна из композитных материалов сдан в эксплуатацию и проходит испытания, в котором также участвуют «Уралкриомаша», НТИЦ «АпАТэК-Дубна» и Морской регистр.

«Контейнер-цистерна предназначен для перевозки опасных грузов, – пояснил Д.Самаркин. – Контейнер проехал по российским железным дорогам более 6 тыс. километров, из них 3 тыс. – с соляной кислотой. Слив кислоты осуществлялся в экстремальных условиях – при температуре ниже минус 40 градусов. При этом оборудование показало себя удовлетворительно, без замечаний».

По его словам, АО «Инфотех-Балтика М» берет в эксплуатацию второй контейнер-цистерну, что позволит пройти опытную эксплуатацию интенсивнее.

Как отметил начальник отдела по техническому наблюдению за контейнерами Российского морского регистра судоходства Александр Фетисов, контейнер изначально спроектирован и испытан с учетом морской составляющей. По сути, он такой же прочности и безопасности, как и другие. «Те испытания, которые применяются к другим контейнерам, были в полной мере применены и к этому, – сказал А.Фетисов. – Но эта цистерна не может быть сертифицирована для морских перевозок, потому что для этого нет международных правил».

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