Контейнеры из композитных материалов

Обсудили в Морском регистре

В рамках конференции «Контейнеры и контейнерные перевозки. Проблемы, решения, перспективы», организованной Российским морским регистром судоходства, прошел брифинг. На нем обсудили аспекты деятельности Регистра по контейнерным сосудам из полимерных композитных материалов.

Морской регистр является членом международной организации по контейнерам-цистернам и активно участвует в разработке нормативной базы по контейнерам в рамках международной организации по стандартизации. Как отметил главный инженер-директор департамента классификации Владимир Евенко, регистр сотрудничает практически со всеми российскими предприятиями-разработчиками, проектантами контейнеров, их производителями и большинством компаний-контейнеровладельцев. «Наша многолетняя практика показывает: обеспечить качество, скорость и безопасность транспортных процессов можно только, объединив усилия всех вовлеченных в этот процесс сторон, в том числе внедряя инновационные решения в производство оборудования», – сказал он.

О деятельности Регистра по контейнерам с сосудами из полимерных композиционных материалов рассказал Александр Фетисов. «Контейнер из композитных материалов – это новое слово. Весь парк для опасных грузов – это агрессивные среды, для этого контейнер сегодня делается из металла. То, что прошел процесс сертификации контейнер из композитных материалов, то, что изделие сделано и находится в опытной эксплуатации, – это реальный результат», – сказал А.Фетисов.

Специалисты отмечают преимущества такого контейнера. Прежде всего, это долговечность, а также технологичность с точки зрения перевозимых грузов: не требуются дополнительные покрытия и подготовка поверхностей под загрузку, соответственно, повышается экологическая безопасность, улучшаются коммерческие показатели.

«Я уверен, что у этого изделия большое будущее, – сказал А.Фетисов, добавив, что композитные материалы уже активно применяются в судостроениии, мостостроении. – Контейнеры – далеко не пионер в области композитных материалов. К 2024 году, например, планируется пуск ракеты-носителя «Федерация», корпус которой будет изготовлен из композитных материалов. Роскосмос готовит такую программу. Поэтому отчасти мы в фарватере».

Также он рассказал о новизне участия Регистра по контейнерам из композитных материалов: «С учетом той работы, проведенной по подготовке и по документации, испытаний и наблюдений при изготовлении этого изделия, Регистр провел серьезную научно-исследовательскую работу. Впервые среди классификационных обществ у нас появились правила по контейнерным цистернам из композитного материала. То есть четко сформулированы требования, основанные на ныне действующих международных нормативах, на российских и, естественно, на том опыте, который мы приобрели на всех этапах внедрения такого оборудования».

Единственной проблемой, которая тормозит использование контейнера из композитных материалов как мультмодальное оборудование, – это отсутствие документов по эксплуатации морским видом транспорта. «Выданные сегодня документы позволяют эксплуатировать это оборудование только наземными видами транспорта, потому что в морских документах такого оборудования пока не зафиксировано, – пояснил А.Фетисов. – Их просто нет, если говорить о международных морских перевозках. Поэтому задача, к которой Россия уже подключилась, сейчас стоит следующим образом: сорганизовать заинтересованные государства с тем, чтобы выработать единую политику и сформировать в рамках морской международной организации требования к такого рода оборудованию, понять, насколько оно безопасно, экологично, и внести соответствующие требования в документы. И если там эти контейнеры появляются, значит, появляется возможность выполнять работы по сертификации такого оборудования, и соответственно, такое оборудование получается полностью мультимодальным и смогут приниматься не только наземными видами транспорта, как сейчас, но и морским».