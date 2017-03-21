Автопром Южная Корея 21 марта в истории транспортной отрасли 22 марта 2017, 09:46 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 156 События и факты 1967 год. В Южной Корее основана финансово-промышленная группа «Daewoo Industrial». Отдельные подразделения, в том числе и автомобильное, продолжили свою деятельность и после ликвидации группы южнокорейским правительством в 1999 году в результате финансового кризиса в Азии. Производство легковых автомобилей под этой маркой перешло к американскому концерну General Motors. Оцените статью: 0