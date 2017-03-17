Смена руководства в Ейском управлении Росморпорта

Назначен и.о.

По информации ФГУП «Росморпорт», приказом Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта от 14.03.2017 № 1157К заместитель директора Азово-Черноморского бассейнового филиала – начальник Ейского управления М.Г.Ожередов 17 марта 2017 года освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на другую работу.

Приказом Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» от 15.03.2017 № 1180 исполнение обязанностей заместителя директора Азово-Черноморского бассейнового филиала – начальника Ейского управления с 17 марта возложено на заместителя начальника по эксплуатации Ейского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта Владислава Золотарева без освобождения от занимаемой должности.

В.Золотарев – выпускник Кубанского государственного аграрного университета, юрист. С апреля 2011 года по настоящее время последовательно занимал должности ведущего юрисконсульта, главного юрисконсульта, заместителя начальника по эксплуатации Ейского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта.