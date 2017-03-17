Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
17 марта 2017
10:21Новый генеральный директор Global Ports
13 марта 2017
10:23Назначение в ФТС
10 марта 2017
09:53Смена руководства в Zim
7 марта 2017
16:27Назначение в Containerships
6 марта 2017
11:50Назначение в Росморпорте
28 февраля 2017
10:45Назначение и отставка в Росморпорте
22 февраля 2017
09:47Назначение в ФТС
17 февраля 2017
11:56Назначен замминистра транспорта
14 февраля 2017
17:47Назначение в РЖД
13 февраля 2017
10:28Назначен руководитель Ространснадзора
назначения Отставки Росморпорт Ейск

Смена руководства в Ейском управлении Росморпорта

21 марта 2017, 17:25 / SeaNews / Рейтинг: 113

Назначен и.о.

По информации ФГУП «Росморпорт», приказом Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта от 14.03.2017 № 1157К заместитель директора Азово-Черноморского бассейнового филиала – начальник Ейского управления М.Г.Ожередов 17 марта 2017 года освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на другую работу.

Приказом Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» от 15.03.2017 № 1180 исполнение обязанностей заместителя директора Азово-Черноморского бассейнового филиала – начальника Ейского управления с 17 марта возложено на заместителя начальника по эксплуатации Ейского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта Владислава Золотарева без освобождения от занимаемой должности.

В.Золотарев – выпускник Кубанского государственного аграрного университета, юрист. С апреля 2011 года по настоящее время последовательно занимал должности ведущего юрисконсульта, главного юрисконсульта, заместителя начальника по эксплуатации Ейского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала Росморпорта.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
21 марта 2017
17:25Смена руководства в Ейском управлении Росморпорта
17:03Контейнеры УкраиныSeaNews Club material
16:22Новый терминал в Роттердаме
15:22Транспортные форбсы 2017
15:00Российский танкер столкнулся с рыболовным ботом
13:14Смягчение ледовых ограничений в Усть-Луге
12:42Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
11:30Совкомфлот сократил прибыль
11:07Внешнеторговый оборот Россия – ЕСSeaNews Club material
10:34Восточный порт тестирует новое оборудование
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное