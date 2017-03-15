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Контейнеры Украины

21 марта 2017, 17:03 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 177

Импорт и транзит выросли, экспорт сократился

Контейнерооборот портов Украины по итогам первых двух месяцев 2017 года составил 91,4 тыс.
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