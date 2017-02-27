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Роттердам Терминальный проект нефтепродукты BP

Новый терминал в Роттердаме

21 марта 2017, 16:22 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 119

Для перевалки нефтепродуктов и биотоплива

HES International подписала с BP соглашение о строительстве терминала для хранения и перевалки нефтепродуктов и биотоплива в порту Роттердам – HES Hartel Tank Terminal. Как говорится в совместном заявлении HES International и Администрации порта Роттердам, терминал будет расположен на территории Хартельстроок, в южной части бассейна Миссисипи на Маасвлакте 1.

Как пояснили SeaNews в Администрации порта, это не та территория, которую планировалось отвести под несостоявшийся терминал группы «Сумма» – та территория идеально подходила для обработки VLCC, территория же нового терминала подходит и для VLCC, и для речных судов.

Суммарные инвестиции в проект оцениваются в сотни миллионов евро. Строительство планируется в течение 2018-2019 годов, ввод в эксплуатацию – в конце 2019 года.

Площадь, отведенная под новый терминал, составляет 27 га. На ней планируется построить 52 хранилища различной вместимостью – от 5 тыс. до 50 тыс. куб. м, суммарная вместимость составит 1,3 млн куб. м.
BP, которой принадлежит НПЗ в Роттердаме, намерена построить трубопровод с НПЗ на терминал.

дминистрация порта Роттердам инвестирует в строительство причальной стенки длиной 1,1 тыс. м, у которой смогут швартоваться три крупнотоннажных морских судна или пять морских судов меньшего тоннажа. Максимальный типоразмер принимаемых судов – VLCC с осадкой 21 м. Для речных судов предусмотрено 9 причалов.

Как отмечают в Администрации порта Роттердам, перевалка нефтепродуктов в порту за последние 20 лет выросла почти в пять раз до порядка 90 млн тонн. Новый терминал будет обеспечивать хранение и перевалку таких нефтепродуктов как дизельное топливо, газойль и бензин. Кроме того, на терминале будет возможность смешивать нефтепродукты, добавлять к ним различные добавки и присадки и проводить гомогенизацию.

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