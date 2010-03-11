Транспортные форбсы 2017

Богатые богатеют, и их стало больше

Список долларовых миллиардеров по версии Forbes в этом году впервые превысил 2 тысячи позиций. В него вошли 2043 человека против 1810 годом ранее. В сумме их состояние исчисляется 7,67 трлн долларов – на 18% больше, чем в прошлом году.

Выше других владельцев транспортных активов, как и в прошлом году, в рейтинге стоит гонконгский магнат Ли Ка-Шинг, владеющий долей в портовом холдинге Hutchison. С 20 строчки в списке он поднялся на 19, при этом состояние его выросло с 27,1 млрд долларов в прошлом году до 31,2 млрд в нынешнем.

Самым богатым россиянином, по данным Forbes, в этом году остается Леонид Михельсон (Новатэк) – с 60 строчки он поднялся на 46, увеличив состояние с 14,4 млрд долларов до 18,4 млрд. Совладелец Новатэка Геннадий Тимченко – на 59 месте с 16 млрд долларов, год назад он занимал 85 строчку с 11,4 млрд. Бывший партнер Г.Тимченко по Gunvor Торбьорн Торнквист на 973 месте с 2,1 млрд долларов.

Совладелец TUI Алексей Мордашов c 93 места поднялся на 51, увеличив состояние со 10,9 млрд долларов до 17,5 млрд.

Владимир Лисин, в чью бизнес-империю входят Морской порт Санкт-Петербург, контейнерный терминал Санкт-Петербург, Туапсинский морской торговый порт и Таганрогский морской торговый порт, шиппинговые и железнодорожные активы, поднялся со 116 места на 57, а его состояние выросло с 9,3 млрд долларов до 16,1 млрд.

Вагит Алекперов, среди активов которого нефтеналивной терминал в Высоцке, занимает 74 место с 14,5 млрд долларов, в прошлом году он был 124 с 8,9 млрд долларов.

Первым миллиардером в рейтинге, источником состояния которого значится шиппинг, как и в прошлом году, стоит Клаус-Михаэль Кюне (Kuehne + Nagel и Hapag-Lloyd). Он на 100 месте с 12,4 млрд долларов, в прошлом году он занимал 103 место, а его состояние оценивалось в 10 млрд.

Норвежский магнат Джон Фредриксен в этом году занимает 131 строчку с 9,9 млрд долларов, год назад он был 133 в списке с 8,5 млрд долларов.

Эйял Офер (Zodiac Group, Zodiac Maritime Agency, OMNI Offshore Terminals, Royal Caribbean Cruise Lines) опустился со 135 места на 145, при этом его состояние увеличилось с 8,4 млрд долларов до 8,9 млрд. Его брат Идан Офер (Zim) с 421 строчки опустился на 630, а его состояние сократилось с 3,7 млрд долларов до 3,1 млрд.

Джанлуиджи и Рафаэла Апонте (MSC) также опустились в рейтинге – со 135 места на 182, их состояние сократилось с 8,4 млрд долларов до 7,5 млрд.

На 250 месте Гаутам Адани, совладелец компании-оператора индийского порта Мундра с 5,8 млрд долларов, на 281 – другие индийские бизнесмены, совладельцы Essar Ports Шаши и Рави Руйа с 5,5 млрд долларов.

Бывшие совладельцы НМТП Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько делят 660 место с 3 млрд долларов на каждого, в прошлом году они занимали 771 строчку, а состояние каждого оценивалось в 2,3 млрд.

На 1098 месте – Жак Сааде (CMA CGM) и Чи Чен Тунг (OOIL), состояние каждого из них оценивается в 1,9 млрд долларов. В прошлом году оба они были в рейтинге выше, но состояние их было меньше – Жак Сааде занимал 1067 место с 1,7 млрд долларов, а Чи Чен Тунг был на 1275 строчке с 1,4 млрд долларов. Брат Чи Чен Тунга, Чи Хва Тунг (OOIL) поднялся со 1577 места на 1376, его состояние выросло с 1,1 млрд до 1,5 млрд долларов.

Спиро Лацис (Consolidated Marine Management) с 906 места опустился на 1098, его состояние уменьшилось с 2 млрд долларов до 1,9 млрд. Хельмут Зомен (BW Group) спустился с 771 места на 1161, его состояние сократилось с 2,3 млрд долларов до 1,8 млрд. Чанг Юн Чунг (PIL и Singamas) с 1011 места опустился на 1234 место рейтинга, а его состояние с 1,8 млрд долларов сократилось до 1,7 млрд.

Бывший президент Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко – на 1290 месте с 1,6 млрд долларов.

Впервые в список долларовых миллиардеров вошел владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов – в прошлом году, по данным Forbes, у него было 0,9 млрд, в этом году он занял 1468 строчку с 1,4 млрд долларов.

В круизном сегменте 159 строчку занимает Мики Арисон (Carnival Cruises) с 8.5 млрд долларов, на 334 месте Шари Арисон (Carnival Cruises) с 4.9 млрд долларов, на 717 – Арне Вильхельмсен (Royal Caribbean Cruises) с 2,8 млрд долларов. Все они поднялись в рейтинге и увеличили свое состояние. Кроме того, в этом году в список Forbes вошел еще один представитель круизного бизнеса – основатель Viking Cruises Торстейн Хаген – со многими другими, чье состояние составляет 1 млрд долларов, он делит последнюю, 1940 строчку рейтинга.

В логистическом секторе на 402 строчку c 549 поднялся Фредерик Смит (FedEx) с 4,3 млрд долларов (в прошлом году у него было 3,1 млрд), Ыйсан Чонг Сун (Hyundai Glovis) опустился с 569 на 782, а его состояние сократилось с 3 млрд долларов до 2,6 млрд. Норберт Дентрессангль (Norbert Dentressangle) с 1577 строчки опустился на 1795, впрочем, размер его состояния не изменился и составляет, как и год назад, 1,1 млрд долларов.

Среди тех, кто сделал состояние на автоперевозках, Линдсей Фокс (Linfox) со 595 места переместился на 603, увеличив при этом свое состояние с 2,9 млрд долларов до 3,2 млрд, на 745 строчке Джоннеле Хант (J.B. Hunt Transport Services) с 2,7 млрд долларов (год назад она была на 854 месте с 2,1 млрд долларов), Мануэль Мороун – на 1376 месте с 1,5 млрд долларов (в прошлом году он был на 1011 месте с 1,8 млрд).

Совладелец Aker Къелл Инге Рокке поднялся с 1121 места на 693, увеличив свое состояние с 1,6 млрд долларов до 2,9 млрд, в то время как Коммер Дамен (Damen Group) с 1067 строчки рейтинга опустился на 1290, его состояние уменьшилось с 1,7 млрд долларов до 1,6 млрд.

Стоит отметить, что в рейтинге немало азиатских, в первую очередь китайских имен, что неудивительно – как отмечают в Forbes, в Китае больше всего миллиардеров после США. Так, 603 строчку занимает Ни Тэньюн (Yuanda Express) с 3,2 млрд долларов, на 693 месте Чжань Сяоцзюан (YTO Express Group) с 2,9 млрд, на 1567 – Бо Шицзю (Bejing CHangjiu Logistics) с 1,3 млрд, на 1678 – Вань Вэнлянь (Dadong Port Group) и Чжоу Гухэй (Eternal Asia Supply Chain Management) с 1,2 млрд на каждого, на 1795 – Ли Доньюн (Jincheng International Logistics Group) с 1,1 млрд долларов (надеюсь, что имена транслитерированы похоже на правду).