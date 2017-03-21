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Происшествия танкер Рыбаки затопление Испания

Российский танкер столкнулся с рыболовным ботом

21 марта 2017, 15:00 / SeaNews / Рейтинг: 157

У берегов Испании, рыболовное судно затонуло

По данным ГМСКЦ, 20 марта на выходе из порта Барселона примерно в 1,5 мили от порта танкер-химовоз «Мидволга-2», судовладелец «Средне-Волжская Судоходная Компания», г. Москва, столкнулся с испанским рыболовным ботом «El Fairell», на борту котрого был экипаж 4 человека.

В результате столкновения рыболовное судно затонуло. «Мидволга-2» сообщил о происшествии администрации порта и предпринял действия по спасению рыбаков – двое рыбаков, травмированных во время столкновения, были подняты на борт, где им была оказана первая медицинская помощь. Двое пропали без вести.

Судно вернулось в порт Барселона для участия в расследовании происшествия. Поиск без вести пропавших рыбаков продолжается спасательными силами Испании.

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