Смягчение ледовых ограничений в Усть-Луге

В связи с прогнозируемым потеплением

Распоряжением капитана порта Усть-Луга с учетом прогнозируемого наступления устойчивых положительных температур воздуха, способствующих таянию льда на акватории и подходах к морскому порту Усть-Луга, в порту изменяются ограничения по режиму ледового плавания.

С 00-00 21 марта 2017 года допускаются к плаванию во льдах самостоятельно суда без ледового класса.

Ограничения, установленные для маломерных судов и барже-буксирных составов, остаются в силе.