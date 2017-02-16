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Усть-Луга Ледовая обстановка Ограничения

Смягчение ледовых ограничений в Усть-Луге

21 марта 2017, 13:14 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 143

В связи с прогнозируемым потеплением

Распоряжением капитана порта Усть-Луга с учетом прогнозируемого наступления устойчивых положительных температур воздуха, способствующих таянию льда на акватории и подходах к морскому порту Усть-Луга, в порту изменяются ограничения по режиму ледового плавания.

С 00-00 21 марта 2017 года допускаются к плаванию во льдах самостоятельно суда без ледового класса.

Ограничения, установленные для маломерных судов и барже-буксирных составов, остаются в силе.

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