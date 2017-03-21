Логистика CMA CGM LCL Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG 21 марта 2017, 12:42 / SeaNews / Рейтинг: 236 CMA CGM LOG, дочерняя компания группы CMA CGM расширяет географию сервиса по перевозке мелкопартионных грузов (LCL/LTL). Экспедитор CMA CGM LOG, дочерняя компания группы CMA CGM, сообщает о расширении географии сервиса по перевозке мелкопартионных грузов (LCL/LTL). С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе компании, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews. Оцените статью: 1