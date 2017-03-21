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Логистика CMA CGM LCL

Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG

21 марта 2017, 12:42 / SeaNews / Рейтинг: 236

CMA CGM LOG, дочерняя компания группы CMA CGM расширяет географию сервиса по перевозке мелкопартионных грузов (LCL/LTL).

Экспедитор CMA CGM LOG, дочерняя компания группы CMA CGM, сообщает о расширении географии сервиса по перевозке мелкопартионных грузов (LCL/LTL).

С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе компании, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews.

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