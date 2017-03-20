Совкомфлот сократил прибыль

Финансы группы по МСФО

Совкомфлот опубликовал финансовые показатели по итогам 2016 года по МСФО.

Как сообщили SeaNews в компании, валовая выручка достигла 1,388 млрд долларов США против 1,483 млрд долларов в 2015 году даже в условиях значительного снижения спотовых (более чем на 40%) и тайм-чартерных (до 25%) ставок в танкерном сегменте фрахтового рынка.

Чистая выручка (выручка в тайм-чартерном эквиваленте) составила 1,142 млрд долларов против 1,240 млрд долларов в 2015 году (-7,9% год к году).

Показатель EBITDA достиг 706,5 млн долларов против 780,1 млн долларов США в 2015 году (-9,4%). Чистая прибыль составила 206,8 млн долларов против 354,5 млн долларов в 2015 году (-41,7%).

Для сравнения, некоторые из ближайших конкурентов Совкомфлота также снизили в 2016 году финансовые показатели. Так, Maersk Tankers сократил прибыль на 61,3% до 62 млн долларов против 160 млн долларов в 2015 году. Teekay Corporation снизил выручку на 5% до 2,3 млрд долларов и закончил год с чистым убытком, относимым на акционеров, в размере 123,2 млн долларов против чистой прибыли 82,2 млн долларов годом ранее.

Как отметил генеральный директор, председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, «В 2016 году «Совкомфлот» добился хороших производственных показателей в условиях крайне неблагоприятных колебаний конъюнктуры мирового танкерного рынка, которые негативно сказались на результатах всей отрасли. Годом ранее увеличение объемов переработки нефти и рост спроса обеспечили фрахтовым ставкам благоприятную динамику, однако в 2016 году наблюдалось существенное снижение спроса на нефть и нефтепродукты, что подтолкнуло вниз и уровень фрахтовых ставок».

«По итогам года «Совкомфлот» укрепил свои позиции в качестве крупнейшего в мире оператора флота танкеров с ледовым классом. Компания своевременно использовала возможность приобрести девять современных танкеров, выставленных на продажу в рамках процедуры банкротства компании PRISCO. «Совкомфлот» нарастил лидерство в сегменте ледокольных судов снабжения морских добывающих платформ: два таких судна были приобретены у наших партнеров, и еще одно было спущено на воду; все три судна предназначены для обслуживания проекта «Сахалин-2». В 2016 году «Совкомфлот» отметил 10-летнюю годовщину начала работы в качестве независимого владельца и оператора танкеров-газовозов СПГ; символично, что именно в отчетном периоде на воду был спущен первый и пока единственный в мире арктический танкер-газовоз СПГ, в разработке дизайна которого важную роль сыграли специалисты группы СКФ».

По словам С.Франка, на конец 2016 года объем законтрактованной выручки будущих периодов достиг 8,1 млрд долларов.