Восточный порт тестирует новое оборудование

Совместно с японскими специалистами

АО «Восточный порт» приступило к пусконаладочным работам перегрузочного оборудования третьей очереди – двух стакеров и четырех реклаймеров.

Как сообщили SeaNews в компании, серия тестовых запусков стакеров и реклаймеров нужна для отладки собранного оборудования. Работу по подключению оборудованию будут проводить специалисты порта, японской компании Mitsui Miike и подрядной организации «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», осуществляющей монтаж техники третьей очереди.

Технические специалисты уже тестируют корректный отклик первого реклаймера: режим подъема и опускания стрелы, вращение черпакового колеса стрелового конвейера и работу других узлов.

В связи с тем, что на территории третьей очереди нет собственных постоянных электросетей, для отладки одной спецмашины используют передвижной дизельный генератор мощностью 520 кВА. В ближайшее время планируется завершение строительства подстанции «Угольная-2» 35/6 киловольт с двумя трансформаторами по 16 тысяч КВА.

«Впоследствии эта подстанция и будет обеспечивать основное и резервное питание третьей очереди, порядка 28-30 миллионов киловатт/часов в год, – сообщил управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев, – а также основное и резервное питание первой и второй очередей существующего Угольного комплекса».