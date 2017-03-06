Про Керченскую переправу

На форуме «ЮгТранс-2017»

По итогам 2016 года через Керченскую паромную переправу было перевезено 6 248 348 пассажиров (+31,2% к 2015 году). Перевозка легковых транспортных средств составила 1 288 686 ед. (+22,2%), грузовых – 296 384 ед. (+17,8%). Об этом рассказал, выступая на Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2017» Дамир Яквашев, директор по оперативной работе ООО «Морская дирекция».

«Морская дирекция» является оператором Керченской паромной переправы. В зону ответственности оператора входят накопительные площадки – для легкового автотранспорта на 1,5 тыс. единиц транспортных средств в Крыму и на 1,8 тыс. ед. в поселке Ильич, для грузового автотранспорта на 500 ед. в городе Славянск-на Кубани и на 1 тыс. в аэропорту Керчь.

Линию порт Кавказ – порт Крым обслуживают паромы «Олимпиада», «Протопорос IV», «Крым», «Елена», «Майор Чапичев» и «Гликофилуоса III». Максимальная провозная способность паромов на линиях в сутки составляет до 91 тыс. пассажиров и до 17 тыс. транспортных средств.

Как рассказал Д.Яквашев, для увеличения пропускной способности паромной переправы были проведены ряд мероприятий, частности, был привлечены дополнительные паромы – на сегодня флот увеличен до 10 судов. Проведена реконструкция гидротехнических сооружений и дноуглубительные работы в акватории портов Кавказ и Крым. Организовано дополнительное место для швартовки паромов в порту Крым. Введены накопительные площадки большей вместимостью с размещенными объектами сервиса – кассы, санблоки, залы ожидания, торговые павильоны. Также было выполнено ряд работ и мероприятий для улучшения сервиса и увеличения пропускной способности.

Продолжая тему, содокладчик Д.Яквашева, генеральный директор ООО «Коксохимтранс» Марина Лунева. Компания является судовладельцем, предоставляющим паромы для обслуживания линии порт Кавказ – порт Крым. В настоящее время в собственности «Коксохимтранса» находится два парома – «Майор Чапичев», который был приобретен в 2015 году и поставлен на линию 10 июня 2015 года (пассажировместимость 500, накатная палуба на 100 легковых автомобилей / 22 грузовых машины), и «Елена» (был поставлен на линию 7 июля 2016 года, пассажировместимость аналогична первому, накатная палуба – 120 легковых автомобилей / 22 грузовых машины).

По итогам года паромами компании было перевезено 1 746 809 пассажиров, или 28% от всего объема перевозок на Керченской паромной переправе, 360 710 легковых (28% от общего объема) и 78 646 грузовых автомобилей (26,7% от общего объема). В целом за 2016 год паромами были совершено более 7,7 тыс. рейсов.

Первопроходцем на связующем пути к материковому Крыму было судно «Александр Ткаченко», судно было поставлено на линию Темрюк – Керчь. Однако с увеличением флота ООО «Морская дирекция» судно стало невостребованным. До недавнего времени оно использовалось на перевозках в направлении Турции (Зонгулдак/Самсун), но на сегодня по известным причинам отношения с Турцией нестабильны, поэтому судно сдается в тайм-чартер, рассказала М.Лунева.

В заключение М.Лунева предложила в целях повышения эффективности работы переправы исключить ремонт автомобильных дорог на подъездах к порту Кавказ в высокий туристический сезон, а также желательно оптимизировать проверочные мероприятия и досмотровые операции ГИБДД в пос. Ильич и УВО Минтранса в портах Крым и Кавказ.