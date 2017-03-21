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21 марта в истории транспортной отрасли

21 марта 2017, 09:43 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 175

События и факты

1972 год. С главного конвейера Волжского автозавода сошел 250-тысячный автомобиль «Жигули». Достигнут производительный рубеж сборки автомобилей – тысяча машин в сутки. В декабре того же года в Тольятти выпустят 500-тысячный ВАЗ-2101.

2006 год. У берегов Йемена на контейнеровозе «Hyundai Merchant Marine» произошел взрыв и пожар. Взорвались контейнеры с пиротехникой. На самом деле взрывов было два.

Первый взрыв и пожар начались практически одновременно – из-за неправильной погрузки в порту взорвался один из шести контейнеров с пиротехникой, погруженные в кормовой трюм. Этого нельзя было делать, так как опасный груз, к которому относится в том числе и пиротехника, категорически запрещено грузить позади надстройки вообще (а в трюм тем более), но грузоотправитель обманул перевозчика относительно характера груза, груз был оформлен к перевозке как автозапчасти. В результате один контейнер раздавило под весом стоящих на нём других контейнеров с более тяжёлыми грузами, пиротехника сдетонировала. В результате начавшегося пожара чуть позже сдетонировали остальные пять контейнеров. Контейнеровозу вырвало кусок левого борта, и 70 контейнеров вылетело за борт. Один из них не очень удачно упал на левое крыло ходового мостика, что поспособствовало быстрому распространению пожара в надстройке, второй перелетел правое крыло и упал на первый от надстройки ряд контейнеров, а третий повис на фальштрубе. Судно горело несколько дней. Экипаж был снят. По официальным данным, никто из членов экипажа не пострадал. Контракт на спасение был заключён с фирмой «Svitzer Wijsmuller Salvage». Спасатели несколько раз высаживались на борт горящего судна, пока пожар не удалось взять под контроль.

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