DP World увеличил прибыль почти на треть
Финансовые показатели по итогам 2016 года
DP World опубликовал финансовые показатели за 2016 год.
Выручка по группе увеличилась на 4,9% до 4,2 млрд долларов. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 17,4% до 2,3 млрд долларов. Чистая прибыль по итогам года составила 1,3 млрд долларов – на 29,9% больше, чем годом ранее.
Выручка по региону Ближний Восток, Европа и Африка увеличилась на 5,5% до 3,1 млрд долларов, скорректированный показатель EBITDA – на 11,2% до 1,8 млрд долларов.
В регионе АТР и Индийский субконтинент выручка выросла на 4,6% до 433 млн долларов, скорректированный показатель EBITDA – на 12,6% до 317 млн долларов.
В регионе Австралия, Северная и Южная Америка выручка увеличилась на 2,6% до 659 млн долларов, скорректированный показатель EBITDA взлетел сразу на 54,5% до 293 млн долларов.
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