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Логистика LCL

Спрос на LCL и LTL перевозки растет

20 марта 2017, 16:17 / SeaNews / Рейтинг: 424

Существует мнение, что в кризис перевозки сборных грузов растут, поскольку сокращаются объемы поставок. Своим мнение о ситуации на этом рынке поделился Роман Ипатов, директор по интермодальным операциям логистической компании «ДАКСЕР».

Роман Ипатов, директор по интермодальным операциям логистической компании «ДАКСЕР»

Мы уделяем большое внимание развитию перевозок сборных грузов как при оказании экспедиторских услуг в международном сообщении, так и по территории России. Сейчас наблюдается стабильный спрос со стороны клиентов к данному роду перевозок. Это привело к ежегодному увеличению услуг по доставке сборных грузов как в контейнерах (LCL), так и доставке автотранспортом (LTL).

Характерной чертой последних лет, несмотря на общий спад объем перевозок и глобальный экономический кризис, стало заметное расширение географии доставки сборных грузов, снижение сроков перевозки за счет расширения способов и маршрутов доставки, а также увеличения количества компаний-операторов, оказывающие данного рода услуги.

Рост числа игроков на данном рынке, предлагающих самые разнообразные пути перевозок, дает нам возможность предоставить клиентам несколько вариантов доставки, а не ограничиваться одним единственным транспортным решением, как было несколько лет тому назад.

Например, за последние годы начали активно развиваться и расти перевозки сборных грузов через Свободный порт Владивосток и открываются новые сервисы через Новороссийский морской торговый порт (НМТП), а также набирают обороты перевозки сборных грузов из Китая по железной дороге, которые являются на сегодня самым быстрым после доставки авиатранспортом способом доставки небольших партий.

Все это свидетельствует о том, что перевозки сборных грузов крайне востребованы на рынке транспортно-экспедиторских услуг и, несмотря на общий спад и кризис в транспортном бизнесе в последние годы, наблюдается стабильное развитие такого вида перевозок.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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