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Совкомфлот танкер СПГ Hyundai Heavy Industries

Первые в мире Aframax’ы ледового класса

20 марта 2017, 15:23 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 373

Построят для Совкомфлота

Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI), дочерняя компания Hyundai Heavy Industries, получила заказ на строительство 4 танкеров для Совкомфлота. Как отмечают на верфи, это будут первые в мире танкеры типа Aframax ледового класса.
По данным Splash 24/7, цена контракта составляет 240 млн долларов.

Длина судов составит 250 м, ширина – 44 м, дедвейт – 114 тыс. тонн. Ледовый класс – 1A.

По информации верфи, передача судов заказчику планируется начиная с третьего квартала 2018 года. Танкеры будут отфрахттованы Shell.

Всего с 1989 года «Совкомфлот» заказал у HHI Group в общей сложности 65 судов, отмечают на верфи.

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