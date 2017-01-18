Находка кран Рекорд Рекорд с портовым краном 20 марта 2017, 14:34 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 64 Установил силач из Приморья Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин на территории Ливадийского судоремонтного завода (г. Находка) сдвинул портовый кран весом 312 тонн на полтора метра. Как рассказал спортсмен в одной из соцсетей, «отбуксировка» крана на такое расстояние заняла 30 секунд. Тем самым, по словам чемпиона, был установлен новый абсолютный мировой рекорд по буксировке. Свой рекорд Иван Савкин посвятил трехлетней годовщине со дня воссоединения Крыма, где он родился, с Россией. Оцените статью: 0