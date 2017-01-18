Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
18 января 2017
10:11Загрязнение мазутом в Находке
3 февраля 2010
16:26Интервью управляющего директора ОАО «Находкинский морской торговый порт» Юрия ДороганяSeaNews Club material
25 января 2010
09:11Установлены границы порта НаходкаSeaNews Club material
30 июня 2009
09:02Порт отключают от электроснабженияSeaNews Club material
29 июня 2009
11:40Акционер НМТП решил не распределять прибыльSeaNews Club material
16 января 2009
12:38Порты перешли на сокращенную рабочую неделю
18 ноября 2008
08:52Порт разместил допэмиссию SeaNews Club material
8 октября 2008
09:40Груз для Камчатки (фото)SeaNews Club material
1 сентября 2008
19:43Грузовой порт в НаходкеSeaNews Club material
7 августа 2008
08:02Находкинский порт модернизировал "Порт"SeaNews Club material
Находка кран Рекорд

Рекорд с портовым краном

20 марта 2017, 14:34 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 64

Установил силач из Приморья

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин на территории Ливадийского судоремонтного завода (г. Находка) сдвинул портовый кран весом 312 тонн на полтора метра.

Как рассказал спортсмен в одной из соцсетей, «отбуксировка» крана на такое расстояние заняла 30 секунд. Тем самым, по словам чемпиона, был установлен новый абсолютный мировой рекорд по буксировке. Свой рекорд Иван Савкин посвятил трехлетней годовщине со дня воссоединения Крыма, где он родился, с Россией.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
20 марта 2017
14:34Рекорд с портовым краном
13:41Тысячный транзит через Панамский канал
13:05Контейнерные тренды Новороссийска
12:05МАЗы едут на Карибы
11:48Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2017SeaNews Club material
10:43Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2017
10:09Навал парома на лоцманский катер
10:02Слияние Hapag-Lloyd и UASC откладывается
09:3820 марта в истории транспортной отрасли
17 марта 2017
17:29Спецпроект Agility
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное