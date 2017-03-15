Тысячный транзит через Панамский канал

Со дня его открытия после расширения

Судном, совершившим тысячный транзит через расширенный Панамский канал, стал контейнеровоз «MSC Anzu» вместимостью 8,8 тыс. TEU, сообщает World Maritime News. Это произошло 19 марта, спустя менее чем девять месяцев после открытия новых шлюзов канала.

Контейнеровоз под флагом Панамы прошел в северном направлении из Атлантического океана в Тихий. Это судно типа Neopanamax 2015 года постройки, его длина составляет 300 метров, ширина – 48,2 метра. «MSC Anzu» занят на сервисе SAWC-USA-NWC между Европой, США и западным побережьем Южной Америки, который был консолидирован в прошлом году в связи с расширением канала. Во время перехода контейнеровоз зашел на панамские терминалы для перевалки груза.

Стоит отметить, что в марте этого года среднее число транзитов судов типа Neopanamax через Панамский канал составило 5,9 в день.