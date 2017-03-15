Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
15 марта 2017
12:36Самый большой в мире контейнеровоз
6 марта 2017
14:12Последнее судно Hanjin
15 февраля 2017
11:14Новый сервис новой линии
9 февраля 2017
16:20Новый 19-тысячник для MSC
7 февраля 2017
15:45Yang Ming отдаст чужое
3 февраля 2017
17:22Новое слово в судоходстве
30 января 2017
16:40Без работы и на приколе
26 января 2017
10:11Списаны и утилизированы
24 января 2017
11:35Три плюс три в опционе
23 января 2017
12:40Самая молодая линия расширяет флот
контейнеровозы MSC Панамский канал

Тысячный транзит через Панамский канал

20 марта 2017, 13:41 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 64

Со дня его открытия после расширения

Судном, совершившим тысячный транзит через расширенный Панамский канал, стал контейнеровоз «MSC Anzu» вместимостью 8,8 тыс. TEU, сообщает World Maritime News. Это произошло 19 марта, спустя менее чем девять месяцев после открытия новых шлюзов канала.

Контейнеровоз под флагом Панамы прошел в северном направлении из Атлантического океана в Тихий. Это судно типа Neopanamax 2015 года постройки, его длина составляет 300 метров, ширина – 48,2 метра. «MSC Anzu» занят на сервисе SAWC-USA-NWC между Европой, США и западным побережьем Южной Америки, который был консолидирован в прошлом году в связи с расширением канала. Во время перехода контейнеровоз зашел на панамские терминалы для перевалки груза.

Стоит отметить, что в марте этого года среднее число транзитов судов типа Neopanamax через Панамский канал составило 5,9 в день.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
20 марта 2017
14:34Рекорд с портовым краном
13:41Тысячный транзит через Панамский канал
13:05Контейнерные тренды Новороссийска
12:05МАЗы едут на Карибы
11:48Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2017SeaNews Club material
10:43Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2017
10:09Навал парома на лоцманский катер
10:02Слияние Hapag-Lloyd и UASC откладывается
09:3820 марта в истории транспортной отрасли
17 марта 2017
17:29Спецпроект Agility
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное