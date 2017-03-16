Контейнерные тренды Новороссийска

Новоморснаб о состоянии и перспективах развития контейнерного сегмента порта Новороссийск

Контейнерооборот Новороссийска вырос на 4%, до 613,4 тыс. TEU, показав наилучшую динамику по сравнению с остальными портами России. Такие данные привел, выступая на Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2017», коммерческий директор ООО «Новоморснаб» Алексей Гармаш.

Если смотреть на динамику последнего десятилетия, то Новороссийск показывает устойчивый рост до 2012-2014гг., когда было достигнут пик пропускной способности. В 2015 году произошло падение за счет импорта, в 2016 году имел место небольшой прогрессивный рост, в основном за счет экспорта, хотя динамика курса доллара позволяет надеяться, что ближайшее время начнется рост импорта.

В разрезе экспорта-импорта порожних контейнеров произошел взрывной рост подвоза порожних контейнеров – более 42,1 тыс. TEU в 2016 году против 24,6 тыс. TEU в 2015 году. Тенденция на контейнерном рынке Новороссийска такова, что экспорт практически сравнялся с импортом, если не учитывать рефконтейнеры, поэтому многие контейнерные линии испытывают дефицит порожнего оборудования, в основном 20-футовых контейнеров, для экспортных грузов.

«Как представитель контейнерного терминала, который занимается загрузкой контейнеров, с полной ответственностью могу заявить, что если до 2015 года основные грузоотправители полностью были обеспечены оборудованием под свои грузы, то сейчас они до половины, а некоторые более, специально завозят контейнеры под линейный сервис, – отметил А.Гармаш.

Примером является производители асбеста, которые полностью завозят оборудование». В результате на рынке отмечается рост завоза порожнего оборудования.

По итогам года идет стабильный рост экспорта, и немалую роль в этом сыграла динамика курса доллара, например, если рост экспорта в первом полугодии 2016 года составил 45%, то уже по итогам 2016 года – всего 25%. «Потенциал для роста груженого экспорта все еще остается, – считает А.Гармаш. – И в ближайшие годы мы будем видеть [рост], может быть, не на десятки процентов, но 15-20% можем прогнозировать».

Структура экспортных грузов Новороссийска, которые имеют самые динамичные показатели, выглядит так – значительный сегмент в обороте приходится на лесные грузы (их доля в 2016 году составила 11,8%), в основном это пиломатериалы, которые загружаются на терминале НЛЭ, бумага – она прибывает контейнерными поездами.

На втором месте в структуре экспорта – опасные грузы (доля 11,16%), в том числе асбест, сера и промышленная химия. Третье место занимают пищевые грузы, в том числе зерно, которое довозится автомобильным транспортом и затем загружается в контейнеры. При этом это не пшеница, а, скорее всего, технические культуры – нут, горох, чечевица, кориандр, которые имеют белее высокую стоимость.

Довольно существенные доли в структуре экспорта приходятся на полимеры и каучук (10,52%) и цветные металлы (6,83%), которые по стоимости достаточно дорогие и которые традиционно тяготеют к перевалке контейнерами.

Отдельно А.Гармаш остановился на сухих контейнерных терминалах. Структура и грузооборот сухих контейнерных терминалов Новороссийска отличаются от портовых – загрузка на внепортовых терминалах больше тяготеет к опасным грузам из-за экологических и прочих ограничений.

Также на внепортовых терминалах активно идет загрузка навалочных грузов, в том числе удобрения и серы, и отметил, А.Гармаш, это является серьезным трендом последнего времени. И третий основной груз внепортовых терминалах – неопасный груз, который уже приходит в упаковке (сульфат натрия, некоторые виды удобрения, промышленная химия). Коме того, существенно выросла перевалка цветных металлов и продовольственных грузов.

Основной тренд 2016 года – переход лидерства от терминала НЛЭ к НУТЭП, который нарастил оборот за счет диверсификации линейных сервисов. Контейнерный терминал НМТП является универсальным и не имеет специализации, его недостаток – отсутствие достаточных складских площадок. На сегодняшний день заканчивается первая очередь модернизации контейнерного терминал НЛЭ по увеличению пропускной способности до 350 тыс. TEU.

Вторая очередь инвестпроекта контейнерного терминала НЛЭ пока отложена, так как, по словам А.Гармаша, группа НМТП рассматривает комплексную стратегию по пересмотру общей концепции работы с контейнерами. «Коллеги из НУТЭП сейчас активно реализуют свой проект по реконструкции терминала и строительству нового причала для приема океанских сервисов», – добавил он.