Hoegh Autoliners Dealex МАЗ МАЗы едут на Карибы 20 марта 2017, 12:05 / SeaNews / Рейтинг: 183 ООО «Дилекстранс» исполняет контракт по поставке крупной партии техники МАЗ в одну из стран Карибского бассейна. ООО «Дилекстранс» (Минск, Беларусь) в настоящее время исполняет контракт по поставке крупной партии техники МАЗ в одну из стран Карибского бассейна. Доставку на океанском плече выполняет компания Hoegh Autoliners (Норвегия). О подробностях проекта читайте в пресс-релизе ООО «Дилекстранс», опубликованном в соответствующем разделе SeaNews. Оцените статью: 1