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Hoegh Autoliners Dealex МАЗ

МАЗы едут на Карибы

20 марта 2017, 12:05 / SeaNews / Рейтинг: 183

ООО «Дилекстранс» исполняет контракт по поставке крупной партии техники МАЗ в одну из стран Карибского бассейна.

ООО «Дилекстранс» (Минск, Беларусь) в настоящее время исполняет контракт по поставке крупной партии техники МАЗ в одну из стран Карибского бассейна.

Доставку на океанском плече выполняет компания Hoegh Autoliners (Норвегия).

О подробностях проекта читайте в пресс-релизе ООО «Дилекстранс», опубликованном в соответствующем разделе SeaNews.

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