Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2017
20 марта 2017, 11:48 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 123
На 12 неделе года набдюдается снижение цен практически на все виды топлива. Так, в Роттердаме, по данным на 20 марта, IFO 380 подешевело на 2,5% до $274, IFO 180 – на 2,3% до $292.
Во всех исследуемых портах снизились цены на бункерное топливо
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