Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2017

Ставки на европейском и американском трейдах опустились еще ниже

На 11 неделе спотовые ставки на трейде Азия – Европа и американском направлении снова опустились.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр снизились на 4,7%, на порты Средиземноморья — на 4,3%.

Ставки на порты западного побережья США по сравнению с 10 неделей также уменьшились – на 6%, на порты восточного побережья – на 5,7%.

В то же время ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе значительно выросли — на 15,7%. Также произошло увеличение ставок на южноамериканском направлении — плюс 9,1%.

Спотовые ставки на порты Австралии и Новой Зеландии, наоборот, опустились на 4,3%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии снизились одинаково на 2,3%. Однако ставки на Сингапур поднялись по сравнению с прошлой неделей на 2,7%. Также увеличились ставки на Южную Корею (28,3%) и Тайвань (+11,3%).

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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