Навал парома на лоцманский катер

В порту Кавказ

По данным ГМСКЦ, в 00-55 20 марта при швартовке к причалу №8 порта Кавказ автопарома «Борис Штоколов», судовладелец ООО «НовоИнтерТранс», с двумя буксирами был совершен навал на лоцманский катер «Бата» ФГУП «Росморпорт», стоявший у железного причала.

Пострадавших нет. В результате навала катер получил повреждения – смяты леера левого борта, поврежден лоцманский мостик, смещен спасательный плот. Водотечности и загрязнения окружающей среды нет. Автопаром повреждений не имеет.