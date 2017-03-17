Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
17 марта 2017
09:2317 марта в истории транспортной отрасли
16 марта 2017
09:51Балкер NYK спас яхтсмена
15 марта 2017
09:58Навал на ледокол, пожар на траулере
13 марта 2017
12:29Происшествие с турецким сухогрузом
10 марта 2017
10:13Намотал на винт на промысле
7 марта 2017
10:01Возгорание в Восточном
6 марта 2017
09:316 марта в истории транспортной отрасли
3 марта 2017
09:47Пробоина на судне с зерном
1 марта 2017
12:30Пожар на рыболовном судне
27 февраля 2017
10:27Происшествия за выходные
Происшествия Навал

Навал парома на лоцманский катер

20 марта 2017, 10:09 / SeaNews / Рейтинг: 142

В порту Кавказ

По данным ГМСКЦ, в 00-55 20 марта при швартовке к причалу №8 порта Кавказ автопарома «Борис Штоколов», судовладелец ООО «НовоИнтерТранс», с двумя буксирами был совершен навал на лоцманский катер «Бата» ФГУП «Росморпорт», стоявший у железного причала.

Пострадавших нет. В результате навала катер получил повреждения – смяты леера левого борта, поврежден лоцманский мостик, смещен спасательный плот. Водотечности и загрязнения окружающей среды нет. Автопаром повреждений не имеет.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
20 марта 2017
14:34Рекорд с портовым краном
13:41Тысячный транзит через Панамский канал
13:05Контейнерные тренды Новороссийска
12:05МАЗы едут на Карибы
11:48Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2017SeaNews Club material
10:43Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2017
10:09Навал парома на лоцманский катер
10:02Слияние Hapag-Lloyd и UASC откладывается
09:3820 марта в истории транспортной отрасли
17 марта 2017
17:29Спецпроект Agility
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное