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Слияния и поглощения Hapag-Lloyd альянсы UASC

Слияние Hapag-Lloyd и UASC откладывается

20 марта 2017, 10:02 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 181

На два месяца

Hapag-Lloyd и UASC приняли совместное решение отложить на два месяца, до 31 мая, закрытие сделки по слиянию. Как сообщает Hapag-Lloyd, это связано с тем, что подготовка к объединению займет больше времени, чем ожидалось. Ранее называлась дата закрытия сделки до 31 марта.

Как отмечают в компании, все разрешения и согласования от властей и банков со стороны Hapag-Lloyd и значительная часть согласований со стороны UASC получены. Сейчас компании готовят окончательные документы по завершению сделки. На саму сделку это не повлияет.

Независимо от закрытия сделки альянс THE Alliance начнет работу с 1 апреля этого года, как и планировалось, включая все суда. Консолидация UASC с  Hapag-Lloyd произойдет сразу же после закрытия сделки.

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