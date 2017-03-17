20 марта в истории транспортной отрасли

События и факты

1934 год. В гавани Киля инженер Рудольф Кухнольд, возглавлявший исследовательскую лабораторию военно-морского флота Германии, впервые испытал радар.

1973 год. На самолете Як-40 с пассажирами был завершен перелет по 18 странам Африки. Преодолено 60500 км за 142 час. 30 мин., Всего выполнено 133 полета. Пилотировал самолет экипаж летчика Мухина Валентина Григорьевича.

2003 год. В подмосковном Зеленограде состоялась торжественная церемония открытия первого в России завода по выпуску грузовых автомобилей марки Volvo. Компания Volvo Trucks первой среди иностранных производителей коммерческой техники открыла завод по сборке грузовых автомобилей.