Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
14 марта 2017
17:33Рынок международной транспортной логистики СНГ
14:27Модный мастер-класс от DHL
6 февраля 2017
16:51Китай в зоне повышенного внимания
3 февраля 2017
13:59Мультимодальные перевозки на российской почве
2 февраля 2017
10:48Особенности проектной логистики
1 февраля 2017
11:12AsstrA займется логистикой зерновых
30 января 2017
14:21Куда лучше инвестировать в 2017 году
19 декабря 2016
13:08Музей логистики в контейнерах
15 декабря 2016
17:18Консолидированные авиагрузы
9 декабря 2016
16:20Единый арктический оператор
Логистика Agility Shell

Спецпроект Agility

17 марта 2017, 17:29 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 135

В рамках партнерства с Shell

Agility подписала партнерское соглашение с Shell о предоставлении логистических услуг по доставке транспортных средств и разработке технических рекомендаций для участников ежегодного мероприятия Shell Eco-marathon & Drivers World Championship.

Shell Eco-marathon – это международный образовательный проект, направленный на поиск инновационных энергетически эффективных решений, в рамках которого студенческие команды проектируют, создают и испытывают инновационные конструкции автомобилей и двигателей с целью проехать наибольшее расстояние, используя при этом наименьшее количество энергии.

Мероприятие проводится в Сингапуре, Детройте и Лондоне. Конкурс разделен на два класса. Транспортные средства класса Prototype разработаны с учетом максимальной эффективности. Класс UrbanConcept представляет автомобили с более практичным дизайном. Shell Eco-marathon и Drivers World Championship объединяют лучшие команды мира UrbanConcept, чтобы определить самого быстрого водителя энергоэффективных автомобилей.

Agility Fairs & Events предоставит командам консультацию о необходимой логистической упаковке автомобилей и подготовит документы для таможенного оформления. Компания также отправит транспортные средства и сопутствующее оборудование, будет управлять получением и окончательной доставкой в места проведения мероприятия.

Как рассказали SeaNews в российском подразделении Agility, в Детройт и Лондон большая часть грузов будет доставлена автотранспортом, на соревнования в Сингапур машины и оборудование перевезут авиатранспортом и морем.

Основная сложность, отметили в компании, заключается в сроках доставки, т.к. некоторые модели дорабатываются незадолго до начала соревнований, поэтому приходится готовить таможенные документы до прихода грузов на таможню.

Всего: 3 … 1

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
17 марта 2017
17:29Спецпроект Agility
16:07Итоги 2016 CEVA Holdings
15:28Программа конференции «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива»
15:10Пять балкеров Hanjin проданы
13:34Системное мышление
12:272M и HMM подписали соглашение
11:39Global Ports закончила год с прибылью
10:21Новый генеральный директор Global Ports
10:16Новые Витязи в Мурманске
10:02Спутники в полете
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное