Спецпроект Agility

В рамках партнерства с Shell

Agility подписала партнерское соглашение с Shell о предоставлении логистических услуг по доставке транспортных средств и разработке технических рекомендаций для участников ежегодного мероприятия Shell Eco-marathon & Drivers World Championship.

Shell Eco-marathon – это международный образовательный проект, направленный на поиск инновационных энергетически эффективных решений, в рамках которого студенческие команды проектируют, создают и испытывают инновационные конструкции автомобилей и двигателей с целью проехать наибольшее расстояние, используя при этом наименьшее количество энергии.

Мероприятие проводится в Сингапуре, Детройте и Лондоне. Конкурс разделен на два класса. Транспортные средства класса Prototype разработаны с учетом максимальной эффективности. Класс UrbanConcept представляет автомобили с более практичным дизайном. Shell Eco-marathon и Drivers World Championship объединяют лучшие команды мира UrbanConcept, чтобы определить самого быстрого водителя энергоэффективных автомобилей.

Agility Fairs & Events предоставит командам консультацию о необходимой логистической упаковке автомобилей и подготовит документы для таможенного оформления. Компания также отправит транспортные средства и сопутствующее оборудование, будет управлять получением и окончательной доставкой в места проведения мероприятия.

Как рассказали SeaNews в российском подразделении Agility, в Детройт и Лондон большая часть грузов будет доставлена автотранспортом, на соревнования в Сингапур машины и оборудование перевезут авиатранспортом и морем.

Основная сложность, отметили в компании, заключается в сроках доставки, т.к. некоторые модели дорабатываются незадолго до начала соревнований, поэтому приходится готовить таможенные документы до прихода грузов на таможню.