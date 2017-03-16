Итоги 2016 CEVA Holdings

Выручка незначительно сократилась

CEVA Holdings опубликовала финансовые показатели за 4 квартал 2016 года и за весь год.

Выручка группы в 2016 году снизилась на 1,4% и составила 6,646 млрд долларов. Скорректированный показатель EBITDA упал на 7% до 254 млн долларов.

В 4 квартале 2016 года выручка составила 1,723 млрд долларов. В сравнении с 4 кварталом 2016 года показатель EBITDA уменьшился на 9% до 60 млн долларов.

В сегменте Freight Management в 2016 году показатель EBITDA увеличился на 12,5%. В сегменте Contract Logistics выручка выросла на 2,5%.

Объемы в сравнении с 2015 годом возросли в сегменте Air Freight на 6,7%, в сегменте Ocean Freight – на 4,1%. В 4 квартале объемы по отношению к аналогичному периоду 2015 года также увеличились: в сегменте Air Freight на – на 7,5%, в сегменте Ocean Freight – на 8,9%. Это обусловлено тем, что CEVA Holdings увеличила свою долю рынка, в частности, на азиатском направлении.