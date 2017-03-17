Конференция Программа Программа конференции «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива» 17 марта 2017, 15:28 / SeaNews / Рейтинг: 146 23-24 марта в Петербурге В разделе Мероприятия SeaNews опубликована предварительная программа конференции «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива», которая пройдет в Петербурге 23-24 марта. Оцените статью: 0