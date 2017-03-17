Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
17 марта 2017
15:15Программа конференции "Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива"
9 марта 2017
16:29ЮгТранс-2017: неделя до старта
16:21ЮгТранс-2017: неделя до старта!
10:55XIII Международная конференция «Смешанные перевозки опасных грузов»
10:49Подготовка к проведению XIII Международной Конференции «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров»
1 марта 2017
15:38Конференция ТрансРоссия 2017
27 февраля 2017
13:06Конференция «Портовая инфраструктура России»
10 февраля 2017
16:05Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива
16:03Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива
6 февраля 2017
12:24Докладчики на ShippingRu2017
Конференция Программа

Программа конференции «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива»

17 марта 2017, 15:28 / SeaNews / Рейтинг: 146

23-24 марта в Петербурге

В разделе Мероприятия SeaNews опубликована предварительная программа конференции «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива», которая пройдет в Петербурге 23-24 марта.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
17 марта 2017
17:29Спецпроект Agility
16:07Итоги 2016 CEVA Holdings
15:28Программа конференции «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива»
15:10Пять балкеров Hanjin проданы
13:34Системное мышление
12:272M и HMM подписали соглашение
11:39Global Ports закончила год с прибылью
10:21Новый генеральный директор Global Ports
10:16Новые Витязи в Мурманске
10:02Спутники в полете
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное