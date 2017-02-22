Пять балкеров Hanjin проданы

За 125 млн долларов

Пять балкеров Hanjin Shipping проданы нескольким судовладельцам за 125 млн долларов, сообщает World Maritime News.

Два судна типа Panamax, «Hanjin Port Kamsar» и «Hanjin Hadong», приобретены Pan Ocean. Сухогрузы 2012 года постройки проданы за 21 млн долларов каждый. Это чуть больше их текущей рыночной стоимости – 19,7 млн долларов.

15 марта два судна, «Hanjin Rizhao» и «Hanjin Dangjin», купила по цене 26,5 млн долларов Korea Line.

Балкер «Hanjin Esperance» приобретен американской JP Morgan Global Maritime за 29,5 млн долларов.

Напомним, что в феврале этого года Korea Development Bank начал продажу десяти судов Hanjin, в том числе 8 балкеров и двух контейнеровозов.