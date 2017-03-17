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Технологии Панамский канал

Системное мышление

17 марта 2017, 13:34 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 156

Панамский канал запускает систему управления судопотоком

В связи с растущим после расширения судопотоком Панамский канал намерен внедрить систему управления судопотоком и морскими ресурсами.

Предполагается, что система изменит планирование и формирование расписания судопроходов. Впервые канал будет способен выполнить комплексный операционный план для всех ресурсов, в том числе буксиров, лоцманов и операторов, сообщает World Maritime News со ссылкой на Администрацию Панамского канала. Как следствие, сократится время ожидания судов, увеличится количество потенциальных «окон» для прохода и повысится общая надежность маршрута.
Администрация канала рассчитывает, что внедрение системы позволит повысить эффективность управления прохождением судов.

Полностью интегрировать систему в операции канала планируется в течение ближайших двух лет. Ожидается, что модуль, отвечающий за формирование очередности прохождения канала, будет запущен с сентября этого года.

Стоит отметить, что после открытия расширенного канала в прошлом году, через Панамский канал увеличился грузопоток и количество проходов судов типа Neopanamax. В феврале этого года был установлен рекорд – среднесуточный поток составил 1,18 млн PCUMS (тонн Панамского канала).

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