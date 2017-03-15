Maersk Line MSC соглашение 2M и HMM подписали соглашение 17 марта 2017, 12:27 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 213 О сотрудничестве MSC, Maersk Line и HMM подписали официальное соглашение, которое дает старт новому стратегическому сотрудничеству на трейдах Восток – Запад. Совместная работа в рамках соглашения начнется с 1 апреля. Сотрудничество предполагает приобретение и обмен между партнерами слотов. Срок сотрудничества составляет три года с возможностью продления. Как ранее сообщал SeaNews, сотрудничество будет осуществляться за рамками партнерства 2M, однако обеспечит HMM доступ к сети сервисов 2M. Партнеры по 2M, в свою очередь, получат новые возможности, в том числе на транстихоокеанском трейде, на котором у HMM сильные позиции. Оцените статью: 0