2M и HMM подписали соглашение
17 марта 2017, 12:27 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 213
О сотрудничестве
MSC, Maersk Line и HMM подписали официальное соглашение, которое дает старт новому стратегическому сотрудничеству на трейдах Восток – Запад.
Совместная работа в рамках соглашения начнется с 1 апреля. Сотрудничество предполагает приобретение и обмен между партнерами слотов.
Срок сотрудничества составляет три года с возможностью продления.
Как ранее сообщал SeaNews, сотрудничество будет осуществляться за рамками партнерства 2M, однако обеспечит HMM доступ к сети сервисов 2M. Партнеры по 2M, в свою очередь, получат новые возможности, в том числе на транстихоокеанском трейде, на котором у HMM сильные позиции.
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