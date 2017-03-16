Global Ports закончила год с прибылью

Операционные и финансовые показатели за 2016

Global Ports Investments опубликовал операционные и финансовые показатели по итогам 2016 года. Как отмечают в группе, несмотря на определенные признаки восстановления российского контейнерного рынка во второй половине 2016 года, что отразилось в росте объемов на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в целом по году восстановление рынка было весьма умеренным с совокупным ростом в 1%.

Консолидированный контейнерооборот морских терминалов Global Ports за отчетный период снизился на 19% и составил 1 128 тыс. TEU, что, поясняют в компании, в значительной мере было обусловлено дисциплинированной коммерческой политикой группы на фоне растущей конкуренции и низкого уровня загруженности мощностей в российском секторе контейнерных перевозок. Во второй половине 2016 года совокупный контейнерооборот морских терминалов Global Ports снизился на 3,6% по сравнению с первой половиной 2016 года.

Консолидированный объем перевалки навалочных грузов морскими терминалами Global Ports вырос на 66,7% и достиг рекордных 2,21 млн тонн против 1,32 млн тонн в 2015 году.

Консолидированный контейнерооборот тыловых терминалов Global Ports вырос в 2016 году на 58,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 174 тыс. TEU – «благодаря продолжающейся контейнеризации в России и усилиям Группы по привлечению контейнерных грузов, экспортируемых из России». Консолидированный грузооборот навалочных грузов «сухих портов» вырос на 11,1% и составил 304 тыс. тонн.

Выручка в 2016 году составила 331,5 млн долларов, что на 18,3% ниже показателя 2015 года, при этом скорректированный показать EBITDA за год снизился на 22,9% до 224,3 млн долларов – как поясняют в компании, в основном за счет уменьшения контейнерооборота и снижения на 2,4% средней выручки на TEU, которое частично было компенсировано ростом объемов перевалки других грузов. Чистая прибыль по итогам года составила 61,3 млн долларов против чистого убытка 33,7 млн долларов в 2015 году.

Капитальные затраты составили 18 млн долларов, что значительно ниже озвученного группой ориентира в 25-35 млн долларов в год. Как отмечают в Global Ports, относительно низкого уровня капитальных затрат удалось добиться без ухудшения качества обслуживания, надежности и безопасности производственной деятельности на терминалах группы благодаря инвестициям предыдущих лет.

Свободный денежный поток за период он составил 178 млн долларов. Снижение на 24,8% в сравнении с соответствующим показателем 2015 году было обусловлено, в первую очередь, сокращением объема денежных средств от операционной деятельности.

Чистый долг группы по итогам 2016 года сократился на 100,3 млн долларов, совокупный долг – на 104,2 млн долларов, при этом с момента приобретения НКК в конце 2013 года совокупный долг снизился почти на 400 млн долларов.

Группа успешно рефинансировала большую частью своего долгового портфеля путем выпуска еврооблигаций на 350 млн долларов со сроком погашения в январе 2022 года, еврооблигаций на 350 млн долларов со сроком погашения в сентябре 2023 году и трех траншей 5-летних рублевых облигаций, обязательства по которым были переведены в доллары США по договору валютного СВОПа на совокупную сумму около 209 млн долларов. Это позволило обеспечить финансовую гибкость, продлить сроки погашения долгового портфеля, а также увеличить долю привлеченных под фиксированную ставку кредитов до 95% от своего совокупного портфеля кредитов, отмечают в компании.

Комментарий генерального директора ООО «УК Глобал Портс» Владислава Баумгертнера:

«Несмотря на обнадеживающую динамику второго полугодия, в целом в течение 2016 года ситуация на российском контейнерном рынке оставалась неблагоприятной. В этом контексте Группа сосредоточила свое внимание на создании дополнительных потоков выручки за счет привлечения неконтейнерных грузов и повышения эффективности нашей деятельности. И хотя данный грузопоток представляет собой незначительную часть нашего бизнеса, следует отметить, что объемы обрабатываемых нами навалочных грузов за прошедший год выросли на 67%. Дополнительно мы тщательно проанализировали бизнес-процессы и составили четкую дорожную карту достижения роста эффективности нашей операционной деятельности в будущем».

«Группа успешно продолжила процесс снижения долговой нагрузки, в рамках которого мы уже погасили почти 400 млн долларов США долгов с момента приобретения «Группы НКК» в 2013 году, что свидетельствует о способности Группы генерировать денежные средства даже при сложных условиях на рынке. За счет выпуска рублевых облигаций и еврооблигаций мы смогли застраховаться от риска роста процентной ставки и повысить финансовую гибкость Группы, при этом продлив сроки погашения существующих обязательств».

«Сегодня уже заметны первые признаки улучшения как потребительского рынка в России, так и макроэкономической ситуации в целом. С мая прошлого года, после более чем полуторагодовалого снижения, мы видим постепенное оживление рынка. Так, в январе и феврале 2017 года рост составил 9%. Для того, чтобы стимулировать грузооборот и извлечь выгоду из наметившейся динамики, в начале 2017 года мы ввели намного больше ценовых инициатив по сравнению с прошлым годом. Учитывая этот факт и усиливающееся давление на цены в результате высокого уровня конкуренции на фоне значительного объема свободных недозагруженных мощностей на рынке, в настоящее время мы ожидаем снижения показателя выручки на TEU, такое снижение может приблизиться к двузначному значению вместо примерно двух процентов в прошлом году».