Новый генеральный директор Global Ports

Владислава Баумгертенера сменит Михаил Логанов

Генеральным директором Global Ports Investments PLC с 22 марта 2017 года назначен Михаил Логанов. Владислав Баумгертнер, который возглавлял Global Ports с августа 2015 года, продолжит свою деятельность вне сферы портовой отрасли, сообщили SeaNews в компании.

М.Логанов, с октября 2013 года занимающий должность финансового директора Global Ports, с декабря 2008 года является членом Совета директоров, а с 2008 по 2013 годы входил в состав комитета по аудиту и рискам и комитета по вознаграждению совета директоров. Как отмечают в компании, профессиональная деятельность М.Логанова в основном связана с транспортом и логистикой, кроме того, он обладает большим опытом управления и корпоративных финансов.

Как отметил вице-председатель Совета директоров Global Ports Никита Мишин, М.Логанов работает в Global Ports почти 10 лет, и «Его знания о Global Ports обеспечат продолжение курса на высочайший уровень клиентского сервиса при сохранении эффективной бизнес-модели компании и создания стоимости для ее акционеров».

М.Логанов окончил с отличием Брайтонский университет в Великобритании по специальности «бизнес-финансы». Свою профессиональную деятельность он начал в 2001 году в American Express (Europe) Ltd в Великобритании в качестве финансового аналитика. С апреля 2008 года по октябрь 2013 года М.Логанов занимал должность управляющего директора и исполнительного члена совета директоров Globaltrans Investment PLC, где отвечал за финансовую и отчетную деятельность Globaltrans, а также за надзор за рынками капитала и M&A сделок, до этого занимал другие старшие финансовые позиции в группе Globaltrans.