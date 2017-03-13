Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
13 марта 2017
10:23Назначение в ФТС
10 марта 2017
09:53Смена руководства в Zim
7 марта 2017
16:27Назначение в Containerships
6 марта 2017
11:50Назначение в Росморпорте
28 февраля 2017
10:45Назначение и отставка в Росморпорте
22 февраля 2017
09:47Назначение в ФТС
17 февраля 2017
11:56Назначен замминистра транспорта
14 февраля 2017
17:47Назначение в РЖД
13 февраля 2017
10:28Назначен руководитель Ространснадзора
9 февраля 2017
10:18От отца к сыну
назначения Отставки GlobalPorts

Новый генеральный директор Global Ports

17 марта 2017, 10:21 / SeaNews / Рейтинг: 451

Владислава Баумгертенера сменит Михаил Логанов

Генеральным директором Global Ports Investments PLC с 22 марта 2017 года назначен Михаил Логанов. Владислав Баумгертнер, который возглавлял Global Ports с августа 2015 года, продолжит свою деятельность вне сферы портовой отрасли, сообщили SeaNews в компании.

М.Логанов, с октября 2013 года занимающий должность финансового директора Global Ports, с декабря 2008 года является членом Совета директоров, а с 2008 по 2013 годы входил в состав комитета по аудиту и рискам и комитета по вознаграждению совета директоров. Как отмечают в компании, профессиональная деятельность М.Логанова в основном связана с транспортом и логистикой, кроме того, он обладает большим опытом управления и корпоративных финансов.

Как отметил вице-председатель Совета директоров Global Ports Никита Мишин, М.Логанов работает в Global Ports почти 10 лет, и «Его знания о Global Ports обеспечат продолжение курса на высочайший уровень клиентского сервиса при сохранении эффективной бизнес-модели компании и создания стоимости для ее акционеров».

М.Логанов окончил с отличием Брайтонский университет в Великобритании по специальности «бизнес-финансы». Свою профессиональную деятельность он начал в 2001 году в American Express (Europe) Ltd в Великобритании в качестве финансового аналитика. С апреля 2008 года по октябрь 2013 года М.Логанов занимал должность управляющего директора и исполнительного члена совета директоров Globaltrans Investment PLC, где отвечал за финансовую и отчетную деятельность Globaltrans, а также за надзор за рынками капитала и M&A сделок, до этого занимал другие старшие финансовые позиции в группе Globaltrans.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
17 марта 2017
17:29Спецпроект Agility
16:07Итоги 2016 CEVA Holdings
15:28Программа конференции «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива»
15:10Пять балкеров Hanjin проданы
13:34Системное мышление
12:272M и HMM подписали соглашение
11:39Global Ports закончила год с прибылью
10:21Новый генеральный директор Global Ports
10:16Новые Витязи в Мурманске
10:02Спутники в полете
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное