Новые Витязи в Мурманске

Завершен монтаж двух портальных кранов, позволяющих обрабатывать контейнеровозы до 5 тыс. TEU

На территории Мурманского транспортного филиала ПАО «ГКМ «Норильский никель» специалисты ЗАО «СММ» завершили монтаж двух портальных полноповоротных электрических кранов серии «Витязь» с шарнирно-сочлененной стреловой системой. Как сообщили SeaNews в СММ, краны отличаются увеличенной грузоподъемностью, большим грузовым моментом, соответствующим 2000 т*м, и повышенной производительностью при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, а также разнообразием технологических возможностей. Максимальная грузоподъемность крана в грейферном режиме – 32 тонны, максимальная грузоподъемность в крюковом режиме – 80 тонн на вылете стрелы 25 метров. У кранов увеличена высота подъема грузов: в крюковом режиме она составляет 34 метра, в грейферном – 29 метров. Это позволяет обеспечивать погрузку контейнеровозов типоразмера Panamax вместимостью до 5000 TEU.

Индивидуальные технологические особенности кранов заключаются в условиях их эксплуатации, отмечают в компании. Они предназначены для перевалки контейнеров и будут использоваться с двумя видами управляемых автоматических спредеров, грузоподъемностью 35 и 40 тонн. Это спредеры с функцией грузовыравнивания и шестью боковыми флипперами, опускающимися попарно: жесткими 10-футовыми и телескопическими, предназначенными для 20- и 40-футовых контейнеров. Грузоподъемность кранов позволит перегружать контейнеры весом до 40 тонн на всем вылете стрелы, пояснили в компании, добавив, что еще одна особенность крана – в конструкции механизма передвижения. Она основана на принципе прямого привода последнего поколения без использования внешних зубчатых зацеплений, что значительно повышает его надежность и ремонтопригодность.