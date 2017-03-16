Спутники в полете

На борту Ан-124-100

Авиакомпания «Волга-Днепр» и Bollore Logistics доставили три телекоммуникационные спутника компании Thales Alenia Spaсe в Гвианский космический центр, который используется для европейских космических программ.

В ходе первого в текущем году рейса для Bollore Logistics и Thales Alenia Spaсe «Волга-Днепр» доставила телекоммуникационный спутник 3S, произведенный по заказу индонезийского оператора Telkom Indonesia, его запуск состоялся 14 февраля.

Позже из Ниццы (Франция) в Кайенну (Французская Гвиана) были доставлены геостационарный спутник бразильской компании SGDC и южнокорейский телекоммуникационный спутник Koreasat 7, также произведенных Thales Alenia Space. Их запуск запланирован 21 марта на борту ракеты-носителя «Aриан-5».

Транспортировка спутников осуществлялась в грузовых контейнерах, специально сконструированных для перевозок на грузовых самолетах Ан-124-100. Контейнеры неоднократно использовались в аналогичных проектах для компаний Bollorй и Thales Alenia Space.

В ходе перевозки специалистами «Волга-Днепр» впервые были использованы легкие алюминиевые эстакады для погрузки и разгрузки спутникового оборудования. Как отмечают в компании, новые эстакады легче и занимают меньше места при загрузке борта, что при необходимости обеспечивает увеличение объема доступных провозных мест и коммерческой загрузки воздушного судна.