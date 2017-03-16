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17 марта в истории транспортной отрасли

17 марта 2017, 09:23 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 179

События и факты

1907 год. Возвращаясь из Ливерпуля, судно «Suevic» село на мель. Компания «White Star» решила сохранить его. Этому способствовал тот факт, что кормовая часть осталась почти не поврежденной, ее даже не затопило водой. Поэтому было принято решение отделить поврежденную носовую часть с помощью динамита. 2 апреля эта операция была осуществлена и затем кормовую секцию переправили в Саутгемптон. 19 октября на верфи Harland & Wolff началось строительство носовой части. Шестью днями спустя, она была приварена к старой корме. Таким образом, судно продолжило свою работу, перевозя пассажиров на линии Ливерпуль-Австралия.

1914 год. Появились первые автобусные сиденья "лицом вперед". В автобусах американской транспортной компании «Fifth Avenue Coach Company» (Нью-Йорк) впервые устанавливаются пассажирские сиденья, позволяющие сидеть лицом вперед (до этого в общественном транспорте пассажиры располагались боком по направлению движения).

1916 год. Первым паровым судном, совершившим морское путешествие, стал пароход «Элиза». Его история такова: в 1814 году в Англии было построено колесное судно «Марджери» водоизмещением 70 тонн и длиной около 20 метров. Через год французский предприниматель Пьер Андриель приобрел и переименовал «Марджери» в «Элизу». 17 марта 1816 года он вышел из небольшого английского порта Ньюхейвена, расположенного в восьмидесяти километрах к югу от Лондона. На следующий день он пришвартовался в Гавре и стал таким образом первым в истории пароходом, пересекшим Ла-Манш. Целью этого плавания было доказать, что новые суда на паровой тяге годятся не только для рек, но и для морей. Однако не все гладко было в этом экспериментальном путешествии: когда в проливе начался шторм, хозяин «Элизы» пресек назревавший бунт матросов, угрожая им пистолетом. Он пообещал выставить три бутылки рома первому, чья нога ступит на берег континента. 29 марта путешественники, поднявшись вверх по Сене и салютуя из двух пушек, уже «вплывали» в Париж.

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