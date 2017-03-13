Итоги 2016 Agility

Отработали в плюс

Agility опубликовала финансовые показатели за 4 квартал 2016 года и весь 2016 год. Выручка по итогам 2016 года снизилась на 5,3% в сравнении с 2015 годом и составила 1 млрд 234 млн кувейтских динаров (4 млрд долларов). Показатель EBITDA увеличился на 15,4% и составил 115,2 млн динаров (377 млн долларов). Чистая прибыль выросла на 10,6% до 59,1 млн динаров (193 млн долларов).

Выручка за 4 квартал 2016 года уменьшилась по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 2,2% и составила 314,8 млн динаров (1,03 млрд долларов). Показатель EBITDA увеличился на 18,4% до 31,4 млн динаров (102 млн долларов), в 4 квартале 2015 года он составлял 26,5 млн динаров (87 млн долларов). Чистая прибыль в 4 квартале выросла на 10% в сравнении с 4 кварталом 2015 года и составила 15,7 млн динаров (51,4 млн долларов).

Выручка логистического бизнеса Agility сократилась на 7% по отношению к 2015 году – до 928,4 млн динаров (3,04 млрд долларов). Однако чистая прибыль выросла на 1%. В инфраструктурном сегменте выручка выросла на 11%.