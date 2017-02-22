Буксиры для новых шлюзов Панамского канала

Построит Damen

Meyer’s Group, в прошлом году заключившая контракт на обеспечение услуг по буксировке судов в новых шлюзах Панамского канала, заказала два буксира на Damen.

Как сообщили SeaNews в Damen, речь идет о судах проекта ASD 2913, отвечающих требованиям Администрации Панамского канала по тяге на гаке – не менее 80 тонн – что связано с увеличением размера судов.

Новые буксиры – «Arcangel San Rafael» и «Arcangel San Gabriel» войдут в состав флота Meyer’s Group в мае и августе.

С учетом нового заказа у Meyer’s Group будет 11 буксиров, из них 6 – постройки Damen.