Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
13 марта 2017
15:26OOIL закрыла год с убытком
10 марта 2017
18:02Финансы DHL
3 марта 2017
09:58Финансы 2016 года Panalpina
2 марта 2017
15:18Итоги 2016 Kuehne + Nagel
10:53Финансы Finnlines
21 февраля 2017
14:14Русская тройка рассчитывает на прибыль
16 февраля 2017
16:52HHLA увеличил перевалку на 1,5%
13:12Финансы ТрансКонтейнера
14 февраля 2017
17:07Hutchison Ports снизил выручку
10 февраля 2017
09:41Сколько заработал Роттердам
Финансы Containerships

Containerships сократил убыток

16 марта 2017, 14:19 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 163

И улучшил финансовые показатели в целом

Containerships опубликовал финансовые показатели за 2016 год.

Согласно данным компании, выручка сократилась на 0,9% и составила 197,9 млн евро. Показатель EBITDA вырос в 1,7 раза до 13,9 млн евро.

Операционная прибыль составила 5,9 млн евро против операционного убытка 0,4 млн евро годом ранее.

Чистый убыток составил 1,4 млн евро против чистого убытка 6,7 млн евро по итогам 2015 года.

Как отмечают в Containerships, в 2016 году на логистический рынок в зоне присутствия компании оказывали влияние ряд факторов геополитического, экономического и правового порядка. В том числе сохраняло влияние, в первую очередь на грузопоток из Европы в Россию, российское эмбарго на импорт. Когда в 2014 году было введено эмбарго, Containerships изменил свою стратегию на российском рынке и заменил продовольственные грузы на грузы других категорий, а также увеличил перевозки из России в Европу. В 2016 году российский экспорт продолжал расти.

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
16 марта 2017
14:19Containerships сократил убыток
11:39Грузы выходят на рынокSeaNews Club material
15 марта 2017
17:22New Weekly №27 Грузооборот портов Дальнего Востока, январь 2017г.SeaNews Club material
17:20New Weekly №27 Контейнерооборот портов Дальнего Востока, январь 2017г.SeaNews Club material
14:50Операционные показатели FESCO
14 марта 2017
17:53НМТП потерял на штормовых
15:56Железнодорожные контейнеры
11:54Нефть и бюджет
13 марта 2017
16:50Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2017SeaNews Club material
15:26OOIL закрыла год с убытком
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное