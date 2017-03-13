Финансы Containerships Containerships сократил убыток 16 марта 2017, 14:19 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 161 И улучшил финансовые показатели в целом Containerships опубликовал финансовые показатели за 2016 год. Согласно данным компании, выручка сократилась на 0,9% и составила 197,9 млн евро. Показатель EBITDA вырос в 1,7 раза до 13,9 млн евро. Операционная прибыль составила 5,9 млн евро против операционного убытка 0,4 млн евро годом ранее. Чистый убыток составил 1,4 млн евро против чистого убытка 6,7 млн евро по итогам 2015 года. Как отмечают в Containerships, в 2016 году на логистический рынок в зоне присутствия компании оказывали влияние ряд факторов геополитического, экономического и правового порядка. В том числе сохраняло влияние, в первую очередь на грузопоток из Европы в Россию, российское эмбарго на импорт. Когда в 2014 году было введено эмбарго, Containerships изменил свою стратегию на российском рынке и заменил продовольственные грузы на грузы других категорий, а также увеличил перевозки из России в Европу. В 2016 году российский экспорт продолжал расти. Оцените статью: 1