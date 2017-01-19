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Новороссийск Контейнерный бизнес Рускон

Дорогой бункер и дисбаланс экспорта-импорта

16 марта 2017, 13:48 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 163

Рускон о проблемах контейнерного бизнеса в Новороссийске

Выступая на проходящем сегодня в Геленджике форуме «ЮгТранс-2017», директор по развитию компании «Рускон» Дмитрий Кутателадзе рассказал об основных проблемах, с которыми сталкивается контейнерный бизнес в Новороссийске.

К таким проблемам относятся рост стоимости бункера в порту, дисбаланс весовых характеристик импорта и экспорта, существенная сезонность спроса, ограничения по местам на судах, погодные условия и ограниченные возможности терминалов по обработке судов размер гостью более 4 тыс. TEU.

В качестве возможных решений Д.Кутателадзе назвал постановку на сервис контейнеровозов большего тоннажа, оптимизацию портов заходов на Черном море, фиксацию причальных окон и продление океанских сервисов до порта Новороссийск.

Ориентировочно с 2018 года порт Новороссийск сможет принимать к обработке суда размером 8- 10 тыс. TEU, отметил Д.Кутателадзе.

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